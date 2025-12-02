Nkunku, l’oggetto misterioso cerca il riscatto: contro la Lazio in Coppa Italia l’ultima chiamata per convincere il Milan

Nkunku, l’investimento da 42 milioni fatica a ingranare: contro la Lazio in Coppa Italia serve una svolta per convincere Allegri e l’ambiente

La parabola rossonera di Christopher Nkunku rischia di trasformarsi in un enigma di difficile risoluzione. Passato dall’essere il colpo dell’estate a un vero e proprio oggetto misterioso, il francese non sembra essere cambiato molto nella sua dimensione all’interno del mondo Milan. Arrivato a fronte di una spesa importante di 42 milioni di euro, l’attaccante non è ancora riuscito a integrarsi, almeno sul campo, nei meccanismi di Massimiliano Allegri. A pesare sul suo rendimento sono soprattutto le incomprensioni tattiche e le difficoltà fisiche: aver saltato gran parte della preparazione estiva ha condizionato un giocatore che, ad oggi, risulta quasi inutile per il modo di giocare del tecnico livornese.

L’identikit di Nkunku parla chiaro: è un calciatore rapido, tecnico, forse meno bomber rispetto ai tempi d’oro del Lipsia, ma potenzialmente letale. Tuttavia, l’impatto con la fisicità e gli spazi stretti della Serie A è stato traumatico. In attesa di vedere le magie che lo avevano reso uno dei migliori dribblatori d’Europa, il bottino è magro: un solo gol, splendido, in Coppa Italia contro il Lecce e un assist a Parma per Saelemaekers. Il resto è stato troppo poco, complice anche un gioco del Milan spesso pragmatico che non ne esalta le doti offensive.

Nkunku, con la Lazio nuova chance per prendersi il Milan

Per questo motivo, la sfida di giovedì sera contro la Lazio assume un valore capitale. Sarà una sorta di “ultima chiamata” per il francese, che con ogni probabilità partirà titolare vista la gestione di Pulisic. La società si aspetta una risposta da leader: Nkunku deve dimostrare che il tempo e la condizione possono ribaltare le gerarchie e giustificare l’investimento fatto. Serve una prestazione maiuscola per scacciare i fantasmi e prendersi finalmente il Milan.

