Nkunku, quante chance sprecate: ora si fa difficile. Non solo Pulisic e Leao! C’è un altro problema per lui

Nkunku in grande difficoltà, non ha saputo sfruttare la chance avute, ora per lui si fa anche più complessa

Il reparto offensivo del Milan si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione. Se finora le gerarchie del Diavolo sono state condizionate da un’infermeria spesso affollata, il mese di gennaio promette di rimescolare le carte, mettendo Christopher Nkunku davanti a una sfida complessa per la titolarità.

L’occasione di Nkunku e le emergenze passate

Il fantasista francese, arrivato a Milano con l’etichetta di jolly offensivo dai piedi vellutati, ha beneficiato di un ampio minutaggio nelle ultime settimane. Il suo impiego costante è stato figlio delle necessità: i rossoneri hanno dovuto fare a meno prima di Christian Pulisic, l’esterno statunitense noto per la sua rapidità e il dribbling fulmineo, e successivamente di Rafael Leao, l’ala portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni devastanti. A queste assenze si è aggiunta quella prolungata di Santiago Gimenez, il centravanti messicano fondamentale per il suo lavoro di raccordo e la sua freddezza in area.

La trasferta di Verona: tornano i big

La musica, però, sta per cambiare. In vista della delicata trasferta contro l’Hellas Verona a San Siro il prossimo 28 dicembre, il Milan ritrova i suoi pezzi pregiati. Sia Leao che Pulisic sono tornati a disposizione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige avere abbondanza di scelta per gestire i cambi a partita in corso. Con il rientro dei due titolari inamovibili sulle fasce, lo spazio per Nkunku rischia di ridursi drasticamente, costringendo il francese a lottare per ogni singolo minuto di gioco.

L’ombra di Fullkrug sul mercato di gennaio

Come se non bastasse la concorrenza interna, il calciomercato invernale è pronto a portare un ulteriore ostacolo per l’ex Chelsea. Dal 2 gennaio, infatti, è previsto l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente attaccante tedesco che garantisce peso specifico e centimetri nell’area avversaria. L’arrivo del panzer della Nazionale teutonica sposterà ulteriormente gli equilibri tattici della squadra, obbligando Nkunku a dimostrare tutto il suo valore in un attacco che si preannuncia tra i più completi e competitivi della Serie A.