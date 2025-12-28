Calciomercato
Nkunku, col Verona ultima occasione? Due top club fanno sul serio, Tare deve evitare un pericoloso scenario. Ultime
Nkunku, titolare oggi contro il Verona vista l’assenza di Leao, ha una delle ultime occasioni per convincere il club: addio possibile
La domenica di San Siro (ore 12:30) rappresenta forse l’ultima chiamata per Christopher Nkunku. Nonostante l’investimento estivo da 40 milioni di euro complessivi (37 fissi più bonus) versati al Chelsea, il rendimento del francese in Serie A è stato finora un “flop” statistico preoccupante: zero gol in 11 presenze.
Nkunku, la fiducia di Allegri e il digiuno da sbloccare
Con Rafael Leão ancora ai box per un fastidio muscolare, Massimiliano Allegri punterà nuovamente sull’ex Lipsia in coppia con il leader Pulisic nel collaudato 3-5-2.
- Statistiche choc: Pur avendo segnato in Coppa Italia, Nkunku in campionato non trova la rete da oltre 500 minuti. La sua utilità si è limitata a 2 assist, numeri troppo esili per il giocatore più pagato della rosa (9,25 milioni lordi).
- L’occasione Hellas: Contro un Verona ostico, il francese deve dimostrare di essersi adattato alla “malizia” del calcio italiano, come richiesto dal tecnico in conferenza.
Scenario mercato: tra Turchia e “no minusvalenza”
Il futuro di Nkunku potrebbe però essere lontano da Milano già a gennaio. Come riportato da Tuttosport, l’interesse dei club turchi si è fatto concreto:
- Galatasaray e Fenerbahçe: Entrambe le big di Istanbul hanno sondato il terreno per l’attaccante, cercando di approfittare del suo momento di appannamento.
- La cifra d’uscita: Il Milan non vuole svendere. Per evitare una minusvalenza sanguinosa, via Aldo Rossi chiede almeno 35 milioni di euro. Una somma che permetterebbe di ammortizzare l’investimento estivo.