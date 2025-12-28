 Nkunku, col Verona ultima occasione? Due top club...
Connect with us

Calciomercato

Nkunku, col Verona ultima occasione? Due top club fanno sul serio, Tare deve evitare un pericoloso scenario. Ultime

Published

2 ore ago

on

By

NKUNKU

Nkunku, titolare oggi contro il Verona vista l’assenza di Leao, ha una delle ultime occasioni per convincere il club: addio possibile

La domenica di San Siro (ore 12:30) rappresenta forse l’ultima chiamata per Christopher Nkunku. Nonostante l’investimento estivo da 40 milioni di euro complessivi (37 fissi più bonus) versati al Chelsea, il rendimento del francese in Serie A è stato finora un “flop” statistico preoccupante: zero gol in 11 presenze.

Nkunku, la fiducia di Allegri e il digiuno da sbloccare

Con Rafael Leão ancora ai box per un fastidio muscolare, Massimiliano Allegri punterà nuovamente sull’ex Lipsia in coppia con il leader Pulisic nel collaudato 3-5-2.

  • Statistiche choc: Pur avendo segnato in Coppa Italia, Nkunku in campionato non trova la rete da oltre 500 minuti. La sua utilità si è limitata a 2 assist, numeri troppo esili per il giocatore più pagato della rosa (9,25 milioni lordi).
  • L’occasione Hellas: Contro un Verona ostico, il francese deve dimostrare di essersi adattato alla “malizia” del calcio italiano, come richiesto dal tecnico in conferenza.

Scenario mercato: tra Turchia e “no minusvalenza”

Il futuro di Nkunku potrebbe però essere lontano da Milano già a gennaio. Come riportato da Tuttosport, l’interesse dei club turchi si è fatto concreto:

  1. Galatasaray e Fenerbahçe: Entrambe le big di Istanbul hanno sondato il terreno per l’attaccante, cercando di approfittare del suo momento di appannamento.
  2. La cifra d’uscita: Il Milan non vuole svendere. Per evitare una minusvalenza sanguinosa, via Aldo Rossi chiede almeno 35 milioni di euro. Una somma che permetterebbe di ammortizzare l’investimento estivo.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.