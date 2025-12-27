Nkunku Milan, francese verso l’addio: Turchia nel futuro del francese. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’avventura di Christopher Nkunku, il talentuoso fantasista francese ex Lipsia e Chelsea noto per la sua duttilità sulla trequarti, con la maglia del Milan sembra essere già giunta ai titoli di coda. Arrivato a Milanello durante la scorsa sessione estiva per la cifra considerevole di 37 milioni di euro, il giocatore non è mai riuscito a integrarsi nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese plurititolato richiamato sulla panchina rossonera per riportare solidità e risultati immediati.

Un rendimento al di sotto delle aspettative

Nonostante le premesse altissime, il contributo del classe ’97 è stato finora impalpabile. Con un bottino decisamente magro, composto da un solo gol e un unico assist in metà stagione, Nkunku è oggi considerato la più grande delusionedell’annata del Diavolo. Il feeling con il nuovo allenatore non è mai sbocciato: Allegri, da sempre fautore di un calcio concreto, non sembra aver trovato la giusta collocazione per il francese nel suo scacchiere.

Per questo motivo, la dirigenza di via Aldo Rossi, oggi guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente di lungo corso ed esperto conoscitore del mercato internazionale, starebbe seriamente valutando una cessione immediata nella finestra di gennaio. L’obiettivo di Tare è chiaro: evitare una svalutazione eccessiva del patrimonio tecnico ed economico della società.

Sirene turche: la sfida tra Galatasaray e Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il futuro dell’attaccante potrebbe essere a Istanbul. I due colossi del calcio turco, Galatasaray e Fenerbahce, sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi il talento dell’ex Chelsea. Al momento, il club giallorosso guidato da Domenico Tedesco, tecnico meticoloso e tatticamente preparato, sembrerebbe in netto vantaggio sulla concorrenza interna.

Le cifre dell’operazione

Il club meneghino è stato categorico sulle condizioni d’uscita: per lasciar partire il francese servono 35 milioni di euro. Si tratta di una valutazione che permetterebbe al Milan di limitare i danni finanziari e registrare persino una piccola plusvalenza a bilancio dopo soli sei mesi di permanenza in Italia. La palla passa ora ai club di Super Lig, con il Diavolopronto a reinvestire il tesoretto per puntellare la rosa a disposizione di Allegri.