Nkunku che spreco, novità verso Milan Verona: buone notizie per Allegri e i tifosi

Nkunku ha gettato via una serie di opportunità, prima con l’infortunio di Pulisic poi con quello di Leao, ora con il Verona tornerà in panchina

Il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona si preannuncia come uno snodo cruciale per le gerarchie offensive del Milan. Dopo le ultime prestazioni opache del reparto avanzato, le indicazioni che arrivano da Milanello suggeriscono un importante cambio della guardia sulla fascia sinistra. Il protagonista più atteso è senza dubbio Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese dotato di uno scatto bruciante e di un dribbling capace di spaccare le difese avversarie.

La crisi di Nkunku: un digiuno che pesa

Nelle ultime uscite, il tecnico ha concesso fiducia a Christopher Nkunku, l’attaccante francese prelevato dal Chelsea per la sua duttilità e la sua capacità di inserimento negli spazi. Tuttavia, il bilancio dell’ex Lipsia in questa fase della stagione appare deficitario: il giocatore è ancora a secco di gol in campionato e ha sprecato diverse occasioni nitide sotto porta che avrebbero potuto regalare punti preziosi alla causa.

La mancanza di lucidità negli ultimi sedici metri sta pesando sul morale del calciatore transalpino, che sembra ancora risentire di una condizione fisica non ottimale. Questo digiuno realizzativo sta spingendo lo staff tecnico a riconsiderare l’assetto titolare per garantire maggiore cinismo sotto porta.

Il Diavolo ritrova il suo numero 10

In vista della trasferta contro gli scaligeri, i rossoneri sono pronti a rilanciare dal primo minuto il loro uomo simbolo. Rafael Leao, che ha osservato i compagni dalla panchina in parte degli ultimi impegni, appare rigenerato e pronto a riprendersi il comando delle operazioni sulla corsia mancina. La capacità del numero 10 di creare superiorità numerica e di servire assist millimetrici è un’arma a cui il Diavolo non può rinunciare, specialmente in una sfida che richiede di scardinare blocchi difensivi compatti.

Verso Verona: le scelte tattiche

La decisione di puntare sul talento di Almada sembra ormai tracciata. La formazione meneghina ha bisogno di ritrovare quell’imprevedibilità che solo il lusitano sa offrire. Il sacrificio di Nkunku, che inizialmente potrebbe accomodarsi in panchina per entrare a partita in corso, rappresenta un segnale forte: nel club meneghino le gerarchie sono fluide e la titolarità va conquistata sul campo a suon di gol e prestazioni concrete.