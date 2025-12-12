Nkunku nuova chance, anche in Milan Sassuolo: le ultime sull’attaccante francese

Nkunku dopo la partita altalenante di Torino sembrerebbe pronto per giocarsi un’altra chance anche domenica a San Siro

Il Milan si prepara alla sfida casalinga contro il Sassuolo con una duplice strategia: far fronte all’emergenza infortuni in attacco e al contempo dare fiducia ai pochi elementi offensivi rimasti a disposizione. La scelta del tecnico toscano Massimiliano Allegri sembra ormai delineata per il reparto avanzato.

Nkunku: Una Nuova Chance da Titolare per il Francese

Il versatile attaccante francese Christopher Nkunku è pronto a ricevere un’altra opportunità dal primo minuto in occasione della partita di domenica. La decisione di schierarlo titolare è dettata da un mix di necessità tattica – data la rosa ridotta – e dalla volontà di dare fiducia al giocatore, che ha bisogno di continuità per esprimere appieno il suo potenziale nel sistema di gioco del Diavolo.

Nkunku, che può agire sia come punta centrale che come trequartista, avrà il compito di guidare l’attacco rossonero e di sfruttare la sua imprevedibilità contro la difesa del Sassuolo, che, come noto, è tra le più perforate della classifica.

Emergenza Senza Tasselli Fondamentali

La scelta forzata su Nkunku è una diretta conseguenza delle assenze pesanti che affliggono il club meneghino. Il Milan dovrà rinunciare al suo talento più cristallino, l’esterno portoghese Rafael Leao, e al centravanti messicano Santiago Gimenez, entrambi fuori per infortunio.

L’unico altro attaccante disponibile e certo del posto è lo statunitense Christian Pulisic, noto come “Captain America”, un elemento imprescindibile per la sua capacità di creare superiorità numerica e la sua concretezza sotto porta. Pulisic e Nkunku formeranno dunque l’ossatura offensiva del Milan.

La Mossa Tattica: Superato il “Jolly” Loftus-Cheek

Nonostante l’emergenza, Allegri ha preferito dare spazio a Nkunku rispetto all’opzione di adattare altri giocatori. Il francese è attualmente in vantaggio su Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese che era stato considerato come possibile “jolly” da avanzare sulla linea d’attacco per sfruttare la sua fisicità e i suoi inserimenti.

La decisione di puntare su Nkunku sottolinea il desiderio di Allegri di mantenere il più possibile un reparto avanzato composto da specialisti, affidando al francese la responsabilità di finalizzazione e al talento di Pulisic il compito di creare gioco. Il Milan si affida ai suoi due attaccanti superstiti per conquistare i tre punti a San Siro.