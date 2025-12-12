Gimenez non convince, tanti nomi sulla lista del Milan: non solo Zirkzee

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e, nonostante la concentrazione sia sugli impegni ravvicinati, il Milan valuta attentamente i movimenti per rinforzare la rosa. Un reparto sotto la lente d’ingrandimento è l’attacco, dove il rendimento di alcuni elementi non sembra aver convinto pienamente lo staff tecnico.

Il centravanti messicano Santiago Gimenez, arrivato con grandi aspettative per dare peso e gol al reparto offensivo del Diavolo, starebbe attraversando un periodo di riflessione. Secondo le indiscrezioni, l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua gestione pragmatica del gruppo, non sarebbe del tutto convinto delle prestazioni e dell’adattamento dell’attaccante al sistema di gioco rossonero.

Gimenez Via a Gennaio? Un’Ipotesi Complicata

Nonostante le perplessità, l’ipotesi che Gimenez possa lasciare il Milan già a gennaio, dopo pochi mesi dal suo arrivo, è considerata piuttosto difficile. Il club meneghino non intende svalutare un investimento recente e spera che il centravanti possa ritrovare la forma migliore e integrarsi appieno nel progetto. Tuttavia, l’insoddisfazione apre scenari interessanti per la sessione invernale di trasferimenti.

La Lista dei Possibili Sostituti per il Diavolo

Se l’addio di Gimenez si concretizzasse – un’eventualità che non può essere del tutto esclusa, specie in caso di offerte irrinunciabili – la dirigenza rossonera ha già individuato una serie di profili per sostituirlo. L’obiettivo è portare a Milano un bomber in grado di fare la differenza immediata, fornendo ad Allegri una prima punta affidabile.

Tra i nomi monitorati dal Milan spiccano diversi attaccanti europei e internazionali:

Andrea Lucca: Il giovane centravanti italiano, in grande crescita e seguito da diversi top club.

Il giovane centravanti italiano, in grande crescita e seguito da diversi top club. Joshua Zirkzee: L’attaccante olandese, noto per la sua tecnica e la capacità di giocare spalle alla porta.

L’attaccante olandese, noto per la sua tecnica e la capacità di giocare spalle alla porta. Niclas Füllkrug: Il centravanti tedesco, punta di riferimento della sua nazionale e giocatore di grande fisico.

Il centravanti tedesco, punta di riferimento della sua nazionale e giocatore di grande fisico. Artem Dovbyk: L’ucraino, attaccante della Roma.

L’ucraino, attaccante della Roma. Mauro Icardi: L’argentino, ex capitano dell’Inter e vecchia conoscenza della Serie A, che ha manifestato la volontà di tornare in Italia.

Nonostante la vasta lista di opzioni, la sensazione generale è che una vera e propria rivoluzione del reparto offensivo a metà stagione sia complessa da immaginare. Il Milan si muoverà con cautela, cercando un equilibrio tra necessità tecniche e sostenibilità finanziaria.