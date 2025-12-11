Gimenez Milan, futuro del messicano chiaro ma… Le novità di mercato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato in entrata del Milan si concentra in modo sempre più evidente sulla ricerca di una prima punta che possa garantire un maggior bottino di gol ai rossoneri. Nonostante la rosa del Diavolo sia numericamente completa, è chiaro che al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, manchi un riferimento offensivo affidabile e costante sotto porta.

A fare il punto sulla situazione in casa Milan è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, chiarendo qual è il punto focale della strategia di Igli Tare, il Direttore Sportivoalbanese.

Il Nodo Gimenez: Uscita Necessaria per Fare Spazio

L’arrivo di un nuovo attaccante è strettamente legato all’uscita di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, che ha perso posizioni nelle gerarchie di Allegri anche a causa di infortuni, è considerato il tassello fondamentale da spostare per liberare un posto e un budget.

“Questo è il tassello fondamentale, il punto focale del discorso, a gennaio Gimenez dovrebbe trovare un’altra sistemazione per fare spazio ad un attaccante in più,” ha spiegato Moretto.

Tuttavia, la volontà del calciatore crea un problema: “Ad oggi, sia l’entourage, sia il calciatore stesso, continuano a mantenere la linea chiara e netta di voler giocare nel Milan e di continuare a dare il massimo per il Milan fino a quando sarà possibile. È difficile nella testa di Gimenez lasciare il Milan a gennaio“. La sua permanenza dipenderà dal minutaggio e dalle offerte che arriveranno. Il DS Igli Tare dovrà dunque lavorare ai fianchi l’entourage per convincere Gimenez a un trasferimento temporaneo, magari a giugno, per dare subito ad Allegri il rinforzo richiesto.

Lucca Nel Mirino: L’Idea Che Piace Ad Allegri

Per quanto riguarda i nomi in entrata, Moretto ha tenuto alta l’attenzione su Lorenzo Lucca, il giovane centravanti italiano attualmente in prestito, come possibile idea per gennaio.

Lucca è un profilo che piace molto al mister Massimiliano Allegri per le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di giocare come punta centrale. L’esperto di mercato sottolinea che l’operazione per Lucca potrebbe essere slegata da scambi complessi, come quello che coinvolgerebbe Loftus-Cheek. Inoltre, il possibile rientro di Lukaku (al suo club di appartenenza, si intende) potrebbe non escludere una sua uscita. Il Club di Via Aldo Rossi è avvisato: Lucca piace ad Allegri, ma Igli Tare deve prima risolvere il nodo Gimenez.