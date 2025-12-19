Nkunku Milan, ancora male il francese! La stampa lo punisce con sufficienze piene - Milan News 24

Nkunku Milan, ancora male il francese! La stampa lo punisce con sufficienze piene. Segui le ultimissime

Il momento difficile in casa Milan sembra non avere fine, specialmente per quanto riguarda il rendimento dei suoi singoli più attesi. In cima alla lista dei bocciati dopo la sfida contro il Napoli c’è senza dubbio Christopher Nkunku, l’attaccante francese di grande qualità tecnica arrivato per fare la differenza nel reparto avanzato, che sta diventando un vero e proprio enigma tattico per il Diavolo. Nonostante le aspettative, il calciatore transalpino ha offerto l’ennesima prova incolore, sprecando l’occasione monumentale di sbloccare il match e, potenzialmente, dare una svolta alla sua intera annata calcistica.

Le pagelle dei quotidiani: una bocciatura unanime

La stampa sportiva nazionale non ha usato giri di parole per descrivere la serata negativa del numero 11. Secondo quanto riportato dalle principali testate (fonte: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport), i voti rasentano l’insufficienza grave. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 4 in pagella, sottolineando come l’attaccante rossonero si sia divorato un gol in contropiede sullo 0-0, evidenziando troppe pause e una gestione dei calci piazzati del tutto inefficiente.

Il Corriere dello Sport, con un 4,5, rimarca come, dopo una sponda aerea iniziale di buona fattura, il giocatore sia letteralmente sparito dal rettangolo verde. Anche Tuttosport si allinea al coro di critiche con un 4,5, confermando che la chance sciupata davanti alla porta avversaria sia l’emblema di una crisi di fiducia che sta penalizzando l’intera manovra del club meneghino.

La sfida tattica per Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

Il compito di recuperare psicologicamente il talento francese spetta ora a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese plurititolato e grande esperto nel gestire i momenti di appannamento dei suoi campioni. Il mister dei rossoneri dovrà lavorare intensamente a Milanello per reinserire Nkunku in un contesto di gioco che possa esaltarne le doti, magari affiancandolo in modo più efficace a Rafael Leao, l’esterno portoghese devastante nell’uno contro uno, per alleggerire la pressione difensiva sull’ex Chelsea.

Dalla tribuna osserva con attenzione Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto infallibile e nuovo responsabile dell’area tecnica. Il DS del Diavolo, che ha fortemente avallato il nuovo progetto sportivo, è chiamato a valutare se questa involuzione sia passeggera o se richieda un intervento sul mercato per garantire ai rossoneri quella prolificità offensiva necessaria per competere ai massimi livelli.

Il futuro del reparto offensivo del Diavolo

Con il calciomercato invernale alle porte, la posizione di Nkunku resta sotto i riflettori. Mentre Allegri cerca soluzioni tattiche e Tare monitora i profili internazionali, i tifosi dei rossoneri sperano che il talento francese possa finalmente sbloccarsi. Senza i suoi gol, la rincorsa del Milan alle posizioni di vertice della Serie A rischia di farsi estremamente complicata.