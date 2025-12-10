Nkunku Milan, il retroscena di Allegri sul francese: ad agosto… Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’arrivo di Christopher Nkunku, il trequartista francese prelevato a titolo definitivo dal Chelsea per circa 40 milioni di euro, ha rappresentato uno dei colpi più significativi (e discussi) del calciomercato del Milan. L’operazione, conclusa a fine agosto, ha però generato una certa sorpresa e qualche perplessità all’interno dell’area tecnica dei rossoneri.

Secondo quanto riferito da Il Giornale in edicola stamattina, l’acquisto dell’ex Lipsia non rientrava nelle priorità immediate del tecnico e del direttore sportivo.

La Sorpresa di Allegri: Attaccante o Trequartista?

La reazione più significativa è stata quella di Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore del club. Allegri era rimasto “sorpreso dallo sbarco in rossonero del francese,” poiché per diverse settimane aveva richiesto insistentemente un attaccante d’area di rigore con precise caratteristiche fisiche. Trovarsi un trequartista puro come Nkunku ha rappresentato un cambio di rotta rispetto alla sua visione tattica.

Anche Igli Tare, l’acuto Direttore Sportivo appena insediato, era rimasto freddo sull’operazione. L’acquisto è stato finalizzato principalmente grazie agli ottimi rapporti che il Ceo Giorgio Furlani mantiene con il Chelsea, a dimostrazione di una mossa condotta più dalla strategia societaria che dalle immediate esigenze tecniche di Allegri e Tare.

Le Parole Distensive di Allegri

Nonostante le iniziali riserve, Allegri ha recentemente espresso la sua valutazione sul giocatore, cercando di stemperare la polemica sull’investimento e concentrandosi sul campo.

Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa: “Lasciamo perdere l’investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie.” Riconoscendo le doti del francese, Allegri ha però lanciato un chiaro messaggio: “Anche lui si deve convincere che deve essere determinante.” Le sue doti, come il modo in cui stoppa o passa il pallone, sono indiscutibili, ma il tecnico del Diavolo ha bisogno di “ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all’obiettivo di squadra.”

Concludendo con un tono di apertura e fiducia, il nuovo allenatore ha aggiunto: “Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol,” cercando di responsabilizzare il giocatore e integrarlo pienamente nei piani del Milan.