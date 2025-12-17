 Nkunku e Fullkrug, possibile incrocio in casa Milan
Connect with us

News

Nkunku e Fullkrug, possibile incrocio in casa Milan: la curiosità sorprendente sui gol in Bundesliga

Published

1 ora ago

on

By

Nkunku

Nkunku e Fullkrug nello stesso campionato e anche nella stessa squadra? Nel 2022/2023 hanno dominato la Bundesliga

Sembrerebbe essere Niklas Fullkrug il prescelto per rinforzare l’attacco del Milan di Massimiliano Allegri. Una vecchia conoscenza della Bundesliga, così come Christopher Nkunku.

I due attaccanti che potrebbero ritrovarsi al Diavolo, hanno dominato la classifica marcatori del campionato tedesco nella stagione 2022/2023. Entrambi a quota 16 gol in campionato. A riportare la curiosità è Valentina Mariani ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Fullkrug era arrivato al Borussia Dortmund dopo essere stato miglior marcatore della Bundesliga nel 2022/23. Pensa, il caso vuole che in quella stagione il miglior marcatore a pari punti era stato Nkunku, che potrebbe ritrovare al Milan».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.