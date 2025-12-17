News
Nkunku e Fullkrug, possibile incrocio in casa Milan: la curiosità sorprendente sui gol in Bundesliga
Nkunku e Fullkrug nello stesso campionato e anche nella stessa squadra? Nel 2022/2023 hanno dominato la Bundesliga
Sembrerebbe essere Niklas Fullkrug il prescelto per rinforzare l’attacco del Milan di Massimiliano Allegri. Una vecchia conoscenza della Bundesliga, così come Christopher Nkunku.
I due attaccanti che potrebbero ritrovarsi al Diavolo, hanno dominato la classifica marcatori del campionato tedesco nella stagione 2022/2023. Entrambi a quota 16 gol in campionato. A riportare la curiosità è Valentina Mariani ai microfoni di Sky Sport.
LE PAROLE – «Fullkrug era arrivato al Borussia Dortmund dopo essere stato miglior marcatore della Bundesliga nel 2022/23. Pensa, il caso vuole che in quella stagione il miglior marcatore a pari punti era stato Nkunku, che potrebbe ritrovare al Milan».