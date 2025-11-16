Nkunku, poco più di un’ora con la Francia: messaggio per Allegri? Sul ruolo

Nkunku impiegato da titolare in Azerbaijan Francia: Deschamps manda un messaggio ad Allegri sul ruolo

Buone notizie arrivano dal ritiro della Nazionale francese per il Milan. Christopher Nkunku, l’attaccante duttile e talentuoso dei rossoneri, ha avuto modo di mettersi in mostra nella vittoria della Francia contro l’Azerbaigian, un match valido per le qualificazioni europee. Il numero 7 transalpino ha partecipato attivamente alla gara, restando in campo per 62 minuti e confermando il suo momento di forma.

Il Diavolo osserva con soddisfazione l’impiego e il rendimento del proprio giocatore, che ha dato il suo contributo al successo della sua Nazionale.

Impiego Tattico: Nkunku Sulla Trequarti

Come previsto, il selezionatore francese ha utilizzato Christopher Nkunku nel ruolo di trequartista, una posizione che esalta le sue doti di creatore di gioco e la sua abilità nel muoversi tra le linee. È proprio in questa zona del campo che l’ex attaccante del Lipsia riesce a esprimere al meglio il suo potenziale tecnico e la sua visione di gioco, innescando le manovre offensive e creando superiorità numerica.

L’uscita dal campo del giocatore del Milan è avvenuta al minuto 62, sul risultato di 1-3 in favore della Francia. La sostituzione è apparsa essere una scelta tecnica, volta a gestire le energie in vista dei prossimi impegni e a dare spazio ad altri elementi della rosa, piuttosto che un’esigenza fisica. Questo impiego a minutaggio controllato è un aspetto positivo per il Milan, poiché permette a Nkunku di rientrare a Milanello meno affaticato e pronto per gli schemi di gioco del proprio allenatore.

Prestazione Positiva: Un Segnale per il Milan

La prestazione di Nkunku è stata giudicata positivamente dai media e dai tifosi. La sua capacità di incidere nella zona nevralgica del campo, unita alla sua brillantezza atletica, è un segnale incoraggiante per il club meneghino. La duttilità del francese offre diverse soluzioni tattiche, e l’averlo visto brillare sulla trequarti potrebbe dare spunti interessanti allo staff tecnico rossonero per un suo utilizzo ottimale in Serie A.

Il suo rientro in Italia è atteso a breve, dove si unirà al resto della squadra per preparare il prossimo, cruciale impegno di campionato. Avere un Nkunku in forma e motivato è fondamentale per le ambizioni del Diavolo, che punta a riprendere la marcia vincente al rientro dalla sosta per le Nazionali.