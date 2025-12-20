HANNO DETTO
Nkunku “fantasma”: L’analisi di Paolo Condò sul momento del francese e l’applauso ad Allegri
Nkunku, l’attaccante francese non si sblocca e resta un fantasma nella stagione rossonera: l’analisi di Paolo Condò e l’applauso ad Allegri
Il rendimento di Christopher Nkunku continua a essere l’enigma principale del reparto offensivo rossonero. Sulle colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista Paolo Condò ha analizzato con durezza il momento dell’ex Chelsea, definendolo attualmente un “fantasma” lontano parente del giocatore ammirato in Germania.
L’analisi di Condò: “Il Chelsea gli ha tolto gli istinti”
Secondo Condò, l’involuzione del francese non è un fatto temporaneo, ma una condizione che sembra essersi cronicizzata dopo l’esperienza londinese:
- Il declino: Se ai tempi del Lipsia Nkunku era considerato un attaccante letale, il passaggio in Premier League sembra avergli tolto “istinti ed entusiasmi”.
- La normalità del fallimento: Condò sottolinea come l’assenza di gol sia ormai diventata la norma per lui, a differenza di Pulisic per il quale il momento di appannamento è considerato solo una contingenza passeggera.
- La difesa di Allegri: Nonostante i numeri impietosi (zero gol in campionato), Condò promuove la scelta di Massimiliano Allegri di schierarlo titolare: “Nkunku è stato qualcuno, giocando potrebbe ridiventarlo”. Insistere su di lui è l’unica via per tentare un recupero tecnico che ad oggi appare una missione disperata.