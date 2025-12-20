Calciomercato
Calciomercato Milan, fiducia su Nkunku ma con riserva: senza un deciso cambio di passo c’è un clamoroso scenario per gennaio
Calciomercato Milan, i rossoneri ribadiscono la piena fiducia su Nkunku ma senza un deciso cambio di marcia la cessione a gennaio diventerà possibile
Mentre il calciomercato invernale entra nel vivo con l’operazione Füllkrug, in casa rossonera si accendono i riflettori su Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate per circa 42 milioni di euro, sta vivendo un momento di profonda appannamento che ha spinto l’esperto di mercato Andrea Ramazzotti a fare il punto sulla sua situazione tra le pagine della Gazzetta dello Sport.
Calciomercato Milan, fiducia su Nkunku ma con riserva
Ad oggi, la linea del club di via Aldo Rossi resta quella della protezione dell’investimento:
- Nessun dubbio immediato: La società assicura che il futuro di Nkunku non è in discussione e che c’è ancora piena fiducia nelle qualità che lo avevano reso una stella in Bundesliga.
- Riflessioni post-prestazione: Nonostante le rassicurazioni, il giornalista sottolinea che, se non ci sarà un cambio di rotta netto prima del 31 gennaio, verranno fatte “altre riflessioni”. Il Milan non può permettersi un asset così oneroso (5 milioni di ingaggio) senza un contributo concreto in campo.
L’effetto Füllkrug
L’arrivo del “Panzer” dal West Ham è slegato dal destino del francese, ma potrebbe aiutarlo tatticamente:
- Nuovi spazi: Con un ariete come Füllkrug a occupare l’area, Nkunku potrebbe tornare a giocare nel suo ruolo naturale di seconda punta o trequartista, beneficiando delle sponde del tedesco.
- Ultima chiamata: Gennaio sarà il mese della verità. Senza gol o prestazioni convincenti, l’ombra di una clamorosa cessione (magari verso il mercato arabo o un ritorno in Premier) potrebbe farsi concreta.