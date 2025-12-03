Nkunku, la difesa di Allegri non è passata inosservata! Grande fiducia nel francese: questo lo scenario per la sfida in Coppa Italia

Nkunku, le scelte di Allegri per la Coppa Italia: il francese riposa, ma il tecnico è molto contento della sua crescita di condizione

Il giornalista Luca Bianchin, sulle pagine di Gazzetta.it, ha anticipato le probabili scelte di formazione del Milan in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, con un focus particolare sulla gestione del francese Christopher Nkunku. Nonostante il giocatore non stia attraversando il suo miglior momento di forma, l’allenatore Massimiliano Allegri lo ha fermamente difeso.

Secondo le previsioni di Bianchin, Nkunku dovrebbe partire dalla panchina, con l’attacco rossonero che vedrà la presenza di Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek come coppia offensiva. Questa scelta permetterebbe al francese di recuperare energie in vista dei prossimi impegni.

Nkunku, l’elogio di Allegri

Nonostante l’esclusione probabile dall’undici iniziale, Allegri ha espresso grande soddisfazione per il lavoro e l’atteggiamento di Nkunku, allontanando le voci di un momento difficile: «Nkunku sabato ha fatto una partita importante, nel momento decisivo tecnicamente ha giocato nel modo migliore, sta crescendo di condizione, sono molto contento».

Tra le altre novità di formazione, De Winter dovrebbe sostituire Gabbia in difesa, mentre a centrocampo Rabiot e Ricci sono pronti a prendere il posto di Luka Modric, che usufruirà di un turno di riposo. Anche Ardon Jashari avrà la sua opportunità, come confermato da Allegri stesso, che ha espresso la sua curiosità di valutarne la condizione dopo il rientro dall’infortunio: «Sarà un’opportunità per vedere la condizione di Jashari, ha giocato 45′ e poi si è fatto male, sono curioso anche io di vederlo sotto il profilo atletico». Tutti i milanisti sono curiosi di vedere all’opera i giocatori meno impiegati.

