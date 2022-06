Nicolato: «Mancini CT coraggioso, ma i giovani...»

Paolo Nicolato, CT dell’Under 21, ha parlato del momento della Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini: le sue parole

Paolo Nicolato, allenatore dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia del match degli azzurri contro Lussemburgo.

NAZIONALE GIOVANE – «Siamo orgogliosi del Club Italia. Abbiamo la fortuna di avere un commissario tecnico come Mancini che ha coraggio. Nel gruppo di ieri contro la Germania avevamo 4-5 di questo biennio e altri del biennio scorso: Tonali, Pobega, Raspadori, Scamacca, Frattesi, Bastoni, Locatelli, e questo è il momento di gratificare il lavoro di tante persone che stanno dietro, in primis il nostro direttore Maurizio Viscidi e poi tutti gli staff, dall’Under 15 in su. Sono persone che hanno consentito a molti di questi ragazzi di fare un percorso di 50-60, a volte 90 presenze internazionali, di avere un bagaglio di esperienza. È giusto dire bravo a queste persone, che lavorano sotto traccia ma con grande passione e competenza. Siamo molto orgogliosi, al di là delle piccole difficoltà che possono creare, perché a cascata certe scelte possono penalizzare certe squadre, ma il nostro obiettivo è costruire giocatori. E al di là delle prestazioni, voglio sottolineare di aver visto dei ragazzi, miei ex giocatori che sono stati importanti per me, onorare la maglia come va fatto in Nazionale, evidentemente trasferiamo le cose nel modo giusto».

