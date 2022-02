Nibali: «Scudetto Milan? Io ci credo, deve fare come me al Giro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Nibali, noto ciclista e grande tifoso rossonero, ha parlato a Il Giornale dello scudetto. Ecco cosa ha detto

Vincenzo Nibali, noto ciclista e grande tifoso rossonero, ha parlato a Il Giornale dello scudetto. Ecco cosa ha detto:

«Se credo ancora nello scudetto? Certo che si. Chi fa sport, deve crederci sempre: fino in fondo. Io ho vinto il Giro 2016 che ormai era perso. Tutto sembrava ormai deciso, avevo quasi 5 minuti dall’olandese Kruijswijk che lungo la discesa del Colle dell’Agnello, finì fuori strada. In due giorni sono riuscito con la mia Astana e il mai dimenticato Michele Scarponi, che si sacrificò per me, a vincere una corsa ormai persa. Se dovesse vincere l’Inter il derby? Per noi si farà più difficile, ma è chiaro che si deve proseguire a testa bassa, come facciamo noi corridori. Mai darsi per vinti fin quando non si è tagliato il traguardo»