Newcastle Milan: sfida in piena emergenza infortuni

Match incerottato. Mercoledì il Milan affronterà il Newcastle in Champions League. Una sfida nel segno dell’emergenza infortuni:

se da una parte i rossoneri possono parzialmente sorridere per i recuperi di Okafor e Leao, lo stesso dei bianconeri. Dieci giocatori sono attualmente fuori infortunati per il Newcastle, inclusi i titolari come Sven Botman (era in dubbio anche all’andata ma poi scese in campo nello 0-0 di San Siro), Matt Targett e Sean Longstaff. Anche Callum Wilson, Jacob Murphy, Dan Burn, Elliot Anderson, Joe Willock e Harvey Barnes non sono stati convocati per la sfida di ieri sul campo del Tottenham. Dal canto suo Sandro Tonali rimane fuori mentre sconta la sua squalifica fino ad agosto 2024.