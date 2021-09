Nesta: «Il calcio segue i soldi, in Italia la situazione è complicata»

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole

Sull’addio di tanti campioni come Lukaku, Cristiano Ronaldo e Donnarumma: «Il calcio italiano all’estero resta sempre amatissimo, ma è innegabile che abbia perso parecchi protagonisti con questa fuga di massa. È un danno d’immagine e tecnico.Penso alla crescita dei giovani, che maturano prima in un contesto tecnicamente più elevato. Ma così è: il calcio segue i soldi. E i soldi in questo momento non sono in Italia».