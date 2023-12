Ndoye Milan, spunta il retroscena: tentativo in estate prima di prendere Chukwueze

Ndoye Milan, spunta il retroscena di mercato: tentativo in estate prima di prendere Chukwueze. Tutti i dettagli

Spunta un interessante retroscena di mercato riguardante il Milan. A luglio il club rossonero si era mosso in maniera concreta per provare ad assicurarsi le prestazioni di Ndoye.

Il Diavolo all’epoca era in una situazione di stallo col Villarreal per Chukwueze e per quello ha provato a strappare al Basilea il giocatore, poi passato al Bologna qualche settimana più tardi per 9 milioni di euro. A riportarlo è Di Marzio.