Nazionali, Tomori torna in campo con l’Inghilterra: ecco quando

Tra i tanti calciatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali c’è anche Fikayo Tomori con l’Inghilterra: ecco quando giocherà

Fikayo Tomori prova a risollevarsi con la maglia dell’Inghilterra, dopo l’ultima prestazione opaca in Roma-Milan, match che il centrale ha concluso prematuramente per un’espulsione che gli impedirà di giocare il derby contro l’Inter.

L’inglese è tornato nelle convocazioni del ct Southgate e gli impegni con la propria nazionale in questa sosta si divideranno tra qualificazioni per Euro 2024 e una gara amichevole: sabato 9 settembre alle ore 18.00, il match contro l’Ucraina per le qualificazioni ai prossimi Europei; martedì 12 settembre alle ore 19.45 la sfida in amichevole contro la Scozia.