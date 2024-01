Nazionali Milan, Bennacer ritorna in campo con la maglia dell’Algeria: oggi prima amichevole per il centrocampista rossonero

Bennacer ritorna in campo con la maglia dell’Algeria: oggi prima amichevole per il centrocampista rossonero in vista della Coppa d’Africa

Ismael Bennacer, dopo essere ritornato in campo lo scorso 2 dicembre, nella giornata odierna dovrebbe essere presente nell’undici titolare dell’Algeria per l’amichevole contro il Togo in programma alle ore 21.

Il centrocampista rossonero farà parte della spedizione del CT algerino Belmadi che a partire dal 15 gennaio andrà all’assalto della Coppa d’Africa.