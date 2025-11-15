Connect with us

Nazionali Milan, ecco quando rientreranno a Milanello i giocatori rossoneri

Nazionali Milan, ecco quando rientreranno a Milanello i giocatori rossoneri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sosta per le Nazionali volge al termine e a Milanello è già alta la concentrazione per il Derby della Madonnina. Dopo una settimana di lavoro parziale culminata con l’amichevole contro la Virtus Entella a Solbiate Arno, il Milan si prepara a riabbracciare i suoi 12 calciatori impegnati tra selezioni maggiori e Under. Il vero via alla settimana breve che porterà alla sfida contro l’Inter è fissato per martedì, con la ripresa ufficiale degli allenamenti.

Il tecnico Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo e della gestione dei grandi eventi, può tirare un sospiro di sollievo: il Diavolo non ha giocatori che rientrano con lunghi viaggi intercontinentali. Questa logistica ottimale farà sì che Allegri e il suo staff abbiano a disposizione tutta la rosa entro la giornata di giovedì, consentendo una preparazione tattica completa per la cruciale partita.

La Tabella di Marcia dei Rientri a Milanello

Il rientro a scaglioni permetterà una gestione attenta del carico fisico dei giocatori. Il grosso del gruppo è atteso già all’inizio della settimana:

  • Martedì (Inizio Preparazione): Previsto il rientro del difensore Matteo Gabbia, del giovane Ricci, del portiere Mike Maignan, del centrocampista Christopher Nkunku, dell’ala Rafael Leão e del difensore Strahinja Pavlović.
  • Mercoledì: Torneranno ad allenarsi il leggendario centrocampista croato Luka Modrić e Odogu.
  • Giovedì: Saranno attesi gli ultimi quattro, completando la rosa a disposizione di Allegri: i difensori BartesaghiKoni de Winter e Athekame, oltre all’esterno Alexis Saelemaekers.

💼 Obiettivo Derby: La Strategia di Tare e Allegri

La possibilità di lavorare con il gruppo al completo con diversi giorni di anticipo è un vantaggio tattico non indifferente in vista del derby. Il direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che ha costruito una rosa profonda proprio per gestire questi impegni, fornirà tutto il supporto logistico. La priorità di Allegri sarà ora quella di valutare lo stato di forma e la freschezza mentale di Leão, Maignan e Modrić, elementi fondamentali per la squadra rossonera che punta a uscire vincitrice dalla stracittadina.

