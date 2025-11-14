Nazionali Milan, ecco quando rientreranno i giocatori a Milanello. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

La sosta per le Nazionali sta per volgere al termine, ma l’attenzione del Milan è già proiettata alla ripresa del campionato, che culminerà con l’attesissimo derby contro l’Inter. Sono stati ben 12 i calciatori rossoneri impegnati** con le rispettive selezioni, tra squadre maggiori e Under.

Mentre il Diavolo ha svolto un importante lavoro in settimana a Milanello, conclusosi con l’amichevole contro la Virtus Entella, ora è tempo di riposo prima di immergersi nella settimana cruciale che precede la stracittadina. Dopo un weekend di pausa, gli allenamenti riprenderanno martedì 17, segnando l’inizio ufficiale della preparazione al big match.

Rientri Programmati: Il Piano di Allegri

Il pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, richiamato sulla panchina del Milan, ha un vantaggio significativo in vista del derby: nessuno dei suoi giocatori dovrà affrontare lunghi viaggi intercontinentali o rientri all’ultimo minuto. Questo permetterà al tecnico e al suo staff di avere la rosa quasi al completo con largo anticipo.

L’obiettivo è ambizioso: avere a disposizione tutta la rosa entro giovedì per poter affinare le strategie necessarie a superare i cugini nerazzurri. Questo è un punto di forza anche per il nuovo DS Igli Tare, il dirigente albanese attento alla gestione fisica dei calciatori, che vedrà i suoi acquisti e i pilastri della squadra rientrare in modo scaglionato ma tempestivo.

Giorno per Giorno: Chi Torna a Milanello

Martedì 17 (I° Gruppo) : Il rientro più nutrito vedrà tornare in campo il portiere fenomenale Mike Maignan , i difensori Matteo Gabbia e Stefan Pavlovic , i centrocampisti Samuele Ricci e l’attaccante Christopher Nkunku , e soprattutto l’ inarrestabile Rafael Leao .

: Il rientro più nutrito vedrà tornare in campo il , i difensori e , i centrocampisti e l’attaccante , e soprattutto l’ . Mercoledì 18 (II° Gruppo) : Saranno attesi Luka Modrić , l’ esperto centrocampista croato , e il giovane Odogu .

: Saranno attesi , l’ , e il giovane . Giovedì 19 (Ultimi Rientri): A chiudere il cerchio e a completare la rosa saranno Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers, Koni De Winter e Athekame.

Verso la Stracittadina: Il Focus di Tare

Con i giocatori freschi e senza lo stress dei voli intercontinentali, il Milan avrà la possibilità di preparare la partita con la massima concentrazione. La gestione oculata della sosta da parte di Allegri e dello staff medico-atletico è cruciale per arrivare al derby con i titolari al top della forma.