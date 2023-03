Nazionali Milan, è il momento di Tonali? L’azzardo di Mancini. Un centrocampo da cambiare e il numero 8 rossonero diventa centrale

Nelle qualificazioni a Euro 2024, all’Italia ora tocca Malta, passaggio fondamentale per riprendersi dopo la sconfitta subita a Napoli contro l’Inghilterra per 2-1. Per cambiare ritmo, è necessario cambiare a centrocampo. Jorginho non è più quello degli Europei vinti, ma è necessario modificare degli uomini.

Così, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Tonali l’uomo che serve a Roberto Mancini. Il giocatore rossonero potrebbe essere l’uomo davanti alla difesa, oppure essere la mezzala potente, con Fagioli come seconda ragia. Ancora, l’esperimento potrebbe essere la coppia Tonali-Cristante, con un terzo mediano da valutare a seconda delle condizioni fisiche dei restanti azzurri.