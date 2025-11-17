Nazionali Milan, Modric e Odogu impegnati oggi: riposo per il classe 1985? La situazione

Nazionali Milan – Proseguono gli impegni dei calciatori rossoneri con le rispettive Nazionali. Tra qualificazioni ai Mondiali e non solo

Siamo entrati ufficialmente nella settimana del derby, domenica sera a San Siro andrà in scena Inter-Milan. Nel frattempo però stanno andando in scena gli ultimi impegni delle Nazionali. Oggi saranno impegnati due calciatori rossoneri.

Parliamo del più anziano dei convocati, ossia Luka Modric, che verosimilmente potrà godersi una pausa contro il Montenegro, considerando che la sua Croazia ha già strappato il pass per i Mondiali del 2026. Domani l’ex Real Madrid sarà atteso a Milanello per la ripresa dei lavori in vista del derby.

L’altro giocatore impegnato è David Odogu, il difensore centrale classe 2006, che sta trovando pochissimo spazio con il Diavolo, sfiderà l’Italia nell’Elite League Under 20 con la sua Germania.

Questo il programma delle gare di oggi: