Nazionali Milan, Modric e non solo: tutti i rossoneri impegnati oggi

Nazionali Milan, c’è anche Luka Modric in campo oggi, ma anche alcuni calciatori under 21 come Bartesaghi e Athekame

In casa Milan sono dodici i calciatori che hanno ricevuto la chiamata delle proprie Nazionali. Quest’oggi saranno impegnati tre rossoneri, il più esperto Luka Modric con la sua Croazia e due giovani come Athekame e Bartesaghi impegnati invece in under 21.

Questo il programma:

LUKA MODRIC – Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20.45, Rijeka – Qualificazioni Mondiali 2026.

ZACKHARY ATHEKAME – Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna – Qualificazioni Europeo U21 2027.

DAVIDE BARTESAGHI – Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16.00, Stettino – Qualificazioni Europeo U21 2027.

La speranza di Massimiliano Allegri è che il classe 1985, centrocampista fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico toscano, possa essere risparmiato dal proprio commissario tecnico per qualche minuto.

Tra poco in campo invece la Nazionale azzurra under 21 guidata da Silvio Baldini, dove oltre al terzino del Milan c’è anche Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà dei rossoneri in prestito al Lecce.