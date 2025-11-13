News
Nazionali Milan, tutti gli impegni dei 12 giocatori rossoneri! Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero
È scattata l’ultima sosta per le Nazionali del 2025, un periodo intenso che vede molti calciatori del Milan lasciare Milanello per rispondere alle chiamate dei rispettivi commissari tecnici. Questa sosta rappresenta l’ultima occasionenell’anno solare per i rossoneri di conquistare punti fondamentali nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 in USA, Messico e Canada, ma anche per i giovani di mettersi in mostra con le selezioni giovanili.
Il Diavolo, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri e con il DS Igli Tare che monitora attentamente i progressi di tutti, sarà rappresentato su campi internazionali che spaziano dall’Europa all’Asia centrale.
🇫🇷 Italia-Belgio: Le Stelle Rossonere in Campo
Le big match e le sfide decisive coinvolgono diverse stelle del Milan:
- Francia (Qualificazioni Mondiali): Il portiere Mike Maignan (il numero uno della nazionale transalpina) e l’attaccante Christopher Nkunku (il talentoso francese) affronteranno l’Ucraina (giovedì 13, ore 20.45) e l’Azerbaigian (domenica 16, ore 18.00).
- Italia (Qualificazioni Mondiali): La coppia Matteo Gabbia (il difensore centrale) e Samuele Ricci (il centrocampista di rottura) scenderà in campo contro la Moldavia (giovedì 13) per poi affrontare la Norvegia a Milano (domenica 16, ore 20.45).
- Croazia (Qualificazioni Mondiali): Luka Modrić, il fantasista croato e anima del centrocampo del Diavolo, guiderà la sua nazionale contro le Isole Faroe (venerdì 14) e il Montenegro (lunedì 17).
- Portogallo (Qualificazioni Mondiali): Rafael Leão, l’esterno portoghese e stella offensiva, sarà impegnato contro l’Irlanda (giovedì 13) e l’Armenia (domenica 16).
- Belgio e Serbia: Impegni cruciali anche per l’esterno Alexis Saelemaekers e il difensore Koni de Winter (Belgio) e per il solido centrale Strahinja Pavlović (Serbia).
🇮🇹🇩🇪 La Linea Verde in Evidenza
Il Milan è ben rappresentato anche nelle Nazionali giovanili, a testimonianza del lavoro sulle nuove leve voluto dal DS Igli Tare:
- Italia Under 21: Il terzino Davide Bartesaghi giocherà le qualificazioni europee contro Polonia e Montenegro.
- Germania Under 20: Il giovane centrale David Odogu (su cui il Diavolo ha investito 10 milioni) parteciperà all’Elite League in Spagna, con una sfida prestigiosa contro l’Italia (lunedì 17).
- Svizzera Under 21: Il difensore Zachary Athekame sarà impegnato nelle qualificazioni all’Europeo contro Francia e Lussemburgo.
L’obiettivo di Allegri è che tutti i calciatori rossoneri tornino a disposizione di Milanello integri e carichi per affrontare la ripresa del campionato, fondamentale per mantenere alte le ambizioni Scudetto