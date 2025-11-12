News
Nazionali Milan, sei rossoneri in campo domani: Francia, Italia e Portogallo a caccia del pass Mondiale. Il programma
Nazionali Milan, domani saranno in campo 6 calciatori rossoneri: il programma completo tra Italia, Francia e Portogallo
La pausa per le Nazionali entra nel vivo con le prime gare decisive per la conclusione dei gironi di Qualificazione al Mondiale 2026 (Stati Uniti, Canada e Messico). Nella giornata di domani, giovedì 13 novembre, saranno ben sei giocatori del Milan a scendere in campo.
I rossoneri saranno impegnati in quattro sfide cruciali che si giocheranno in contemporanea alle ore 20.45.
Il Programma Delle Gare
|Nazionale
|Giocatori del Milan
|Partita
|Ora e Luogo
|Francia 🇫🇷
|Mike Maignan, Christopher Nkunku
|Francia-Ucraina
|20.45, Parigi
|Italia 🇮🇹
|Matteo Gabbia, Samuele Ricci
|Moldavia-Italia
|20.45, Chișinău
|Portogallo 🇵🇹
|Rafael Leão
|Irlanda-Portogallo
|20.45, Dublino
|Serbia 🇷🇸
|Strahinja Pavlović
|Inghilterra-Serbia
|20.45, Londra
Tutta l’attenzione dei tifosi rossoneri sarà rivolta in particolare ai francesi Maignan e Nkunku, e al portoghese Leão, elementi chiave per le rispettive Nazionali.