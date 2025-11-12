Nazionali Milan, sei rossoneri in campo domani: Francia, Italia e Portogallo a caccia del pass Mondiale. Il programma

Nazionali Milan, domani saranno in campo 6 calciatori rossoneri: il programma completo tra Italia, Francia e Portogallo

La pausa per le Nazionali entra nel vivo con le prime gare decisive per la conclusione dei gironi di Qualificazione al Mondiale 2026 (Stati Uniti, Canada e Messico). Nella giornata di domani, giovedì 13 novembre, saranno ben sei giocatori del Milan a scendere in campo.

I rossoneri saranno impegnati in quattro sfide cruciali che si giocheranno in contemporanea alle ore 20.45.

Il Programma Delle Gare

Nazionale Giocatori del Milan Partita Ora e Luogo Francia 🇫🇷 Mike Maignan, Christopher Nkunku Francia-Ucraina 20.45, Parigi Italia 🇮🇹 Matteo Gabbia, Samuele Ricci Moldavia-Italia 20.45, Chișinău Portogallo 🇵🇹 Rafael Leão Irlanda-Portogallo 20.45, Dublino Serbia 🇷🇸 Strahinja Pavlović Inghilterra-Serbia 20.45, Londra

Tutta l’attenzione dei tifosi rossoneri sarà rivolta in particolare ai francesi Maignan e Nkunku, e al portoghese Leão, elementi chiave per le rispettive Nazionali.