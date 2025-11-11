Connect with us

Nazionali Milan, Athekame tra i 12 rossoneri convocati: ecco tutti gli impegno del terzino

Jashari escluso dalla Svizzera: amichevole con l'Entella la chiave per il rilancio. Il piano di Allegri tra Modric e il nuovo ruolo

Calciomercato Milan, Tare stregato! Occhi in Serie A per il DS albanese: prima richiesta di informazioni nonostante la fitta concorrenza

Rinnovo Modric, il Milan non ha dubbi! Opzione assolutamente da attivare. E il croato ha un obiettivo chiarissimo in mente

Parma Milan, i rossoneri subiscono sempre gol contro i crociati! La statistica

21 minuti ago

Athekame

Nazionali Milan, tra i 12 rossoneri convocati figura anche Athekame: ecco quando sarà impegnato il terzino svizzero

La sosta per le Nazionali ha determinato il consueto svuotamento del centro sportivo di Milanello, con ben 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Nonostante ciò, diversi giocatori sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri, dedicandosi al recupero da infortuni o al miglioramento della condizione.

Tra i giovani talenti in rampa di lancio impegnati con le Nazionali c’è il difensore Zachary Athekame, convocato dalla Svizzera Under 21 per gli impegni di qualificazione all’Europeo U21 2027.

Nazionali Milan, gli impegni di Athekame

Il giovane difensore del Milan affronterà due sfide di prestigio per il percorso della sua Nazionale giovanile:

  • Svizzera-Francia: Venerdì 14 novembre alle ore 19:30, a Losanna.
  • Lussemburgo-Svizzera: Martedì 18 novembre alle ore 19:30, a Lussemburgo.
