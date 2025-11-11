News
Nazionali Milan, Athekame tra i 12 rossoneri convocati: ecco tutti gli impegno del terzino
Nazionali Milan, tra i 12 rossoneri convocati figura anche Athekame: ecco quando sarà impegnato il terzino svizzero
La sosta per le Nazionali ha determinato il consueto svuotamento del centro sportivo di Milanello, con ben 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Nonostante ciò, diversi giocatori sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri, dedicandosi al recupero da infortuni o al miglioramento della condizione.
Tra i giovani talenti in rampa di lancio impegnati con le Nazionali c’è il difensore Zachary Athekame, convocato dalla Svizzera Under 21 per gli impegni di qualificazione all’Europeo U21 2027.
Nazionali Milan, gli impegni di Athekame
Il giovane difensore del Milan affronterà due sfide di prestigio per il percorso della sua Nazionale giovanile:
- Svizzera-Francia: Venerdì 14 novembre alle ore 19:30, a Losanna.
- Lussemburgo-Svizzera: Martedì 18 novembre alle ore 19:30, a Lussemburgo.