Nazionali Milan, Milanello si svuota: 12 calciatori lasciano il centro sportivo. Gli impegni cruciali di Luka Modric con la Croazia

Rinnovo Sala, accordo praticamente definito tra le parti: Allegri si gode il ragazzo, i dettagli dell'imminente prolungamento

Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato ufficiale del club bergamasco. I dettagli

Fofana orfano di Rabiot: spunta la statistica che sottolinea l'importanza del francese non solo per il Milan ma anche per l'ex Monaco

Settore giovanile Milan: sconfitta la Primavera, ma l'Under 16 sorride nel derby e l'Under 18 batte la Fiorentina. Il resoconto

15 minuti ago

Modric

Nazionali Milan, in 12 lasciano Milanello: di seguito gli impegni del centrocampista rossonero Luka Modric con la Croazia

La sosta per le Nazionali è ufficialmente iniziata, e il centro sportivo di Milanello si è inevitabilmente svuotato. Sono ben 12 i calciatori rossoneri partiti per rispondere alle convocazioni, mentre diversi altri sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri a causa di infortuni o per completare il recupero della forma fisica.

Tra i big impegnati in questa pausa c’è il Maestro del centrocampo, Luka Modrić, convocato dalla sua Croazia per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Gli Impegni Della Croazia

Il centrocampista del Milan affronterà due sfide fondamentali per la Nazionale a scacchi:

  • Croazia-Isole Faroe: Venerdì 14 novembre alle ore 20:45, a Fiume (Rijeka).
  • Montenegro-Croazia: Lunedì 17 novembre alle ore 20:45, a Podgorica.

Queste partite sono cruciali per la Croazia, che cerca i punti necessari per assicurarsi la partecipazione al prossimo Campionato del Mondo.

