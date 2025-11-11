Modric Milan, cosa c’è di vero dietro le voci di rinnovo? Volontà forte delle parti e nuovi record nel mirino del centrocampista croato. La situazione

Modric Milan, prendono corpo le voci relative al rinnovo annuale del centrocampista croato: nuovi record nel mirino dell’ex Real Madrid

Il futuro non è poi così lontano e il presente dimostra che, anche a 40 anni compiuti, Luka Modrić può ancora dare tantissimo. Il calciomercato Milan, che lo strappò grazie al blitz di Igli Tare a Zagabria, si era immaginato un progetto a lungo termine. La decisione finale sul prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 è attesa solo per la prossima primavera, ma il fuoriclasse croato si starebbe già convincendo a proseguire di un altro anno il suo matrimonio in rossonero.

Modric Milan, gestione del carico e record personali

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, sottolineando l’ottimo avvio di stagione dell’ex stella del Real Madrid. Modrić è tornato a disputare 11 partite consecutive di campionato (uscendo prima del 90° solo due volte), cosa che non gli accadeva da 5 anni.

Questo exploit è servito per auto-convincersi della possibilità di recitare un ruolo da protagonista anche dopo aver sforato il tetto degli “anta”. La chiave è una gestione dello sforzo attenta e meticolosa. A tal proposito, la Croazia – cui manca un punto per il Mondiale – sta valutando di liberarlo in anticipo (dopo la gara con Far Oer) per permettergli di arrivare al derby della 12esima giornata di Serie A contro l’Inter nelle migliori condizioni.

Obiettivo Ibra e fattore famiglia

Il Milan è stupito dalla sua capacità di interpretare il ruolo di regista e mediano e dall’ammirazione che la sua professionalità suscita nei compagni. Si guarda con fiducia alla primavera, sperando che anche la famiglia, ben integrata a Milano, contribuisca a convincere Modrić a vestirsi di rossonero fino al 2027.

Nel mirino c’è un altro record: superare Zlatan Ibrahimovic, il calciatore più anziano di sempre a scendere in campo con la maglia rossonera in Serie A (41 anni e 146 giorni).