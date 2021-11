Nazionali Milan, i rossoneri in campo oggi: tocca a Tonali

Ecco i giocatori del Milan impegnati nella giornata di oggi con le proprie nazionali. Tonali pronto a prendersi la maglia azzurra

Nuova giornata di nazionali per i giocatori del Milan. Questa sera scendono in campo due rossoneri, Sandro Tonali con l’Italia che si gioca il Mondiale in Irlanda del Nord, e Simon Kjaer, in una situazione più tranquilla con la Danimarca. Ecco nel dettaglio i rossoneri impegnati nella giornata di oggi.

Sandro Tonali: Irlanda del Nord – Italia, qualificazioni ai Mondiali (Europa)

Simon Kjaer: Scozia – Danimarca, qualificazioni ai Mondiali (Europa)