Nazionali Milan, in campo con il Belgio sia De Winter che Saelemaekers! Ecco com’è andata. Segui le ultime

I Diavoli Rossi del Belgio, guidati in panchina dal tecnico francese Rudi Garcia (ex Roma e Napoli), hanno sprecato una preziosa occasione per staccare immediatamente il pass per i prossimi Mondiali USA 2026. Nella sfida giocata ieri pomeriggio in Kazakistan, la Nazionale belga non è riuscita ad andare oltre un deludente 1-1, un risultato che rimanda ogni verdetto all’ultima giornata del girone di qualificazione.

La partita è iniziata subito in salita per i belgi, che si sono ritrovati in svantaggio già al nono minuto per mano dei padroni di casa. Nonostante un evidente predominio territoriale e un organico superiore, i Diavoli Rossi hanno faticato enormemente a trovare il varco giusto nella solida difesa kazaka. Il pareggio è arrivato solo al minuto 77, troppo tardi per ribaltare completamente l’inerzia del match.

Il Belgio non sfonda: De Winter e Saelemaekers in campo

Per quanto riguarda il Milan in campo entrambi i due giocatori. Il difensore Koni De Winter (il giovane e promettente difensore centrale, spesso associato a dinamiche di mercato del passato o futuro) ha disputato l’intera durata del match, offrendo solidità in difesa. L’esterno Alexis Saelemaekers (il talentuoso ala belga, ex conoscenza del calcio italiano), invece, è subentrato a Trossard al 71° minuto, nel tentativo di dare maggiore brio e imprevedibilità alla manovra offensiva, soprattutto dopo che il Belgio si è trovato in superiorità numerica negli ultimi minuti. Nonostante l’uomo in più, il Belgio non è riuscito a scardinare il muro e si è dovuto accontentare del pareggio.

La qualificazione per il Mondiale in Nord America è comunque vicinissima. Al Belgio basterà evitare la sconfittacontro il Liechtenstein nell’ultima e decisiva giornata del girone. Intanto, a Milanello, il DS Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri continuano a monitorare da vicino i loro giocatori chiave impegnati con le Nazionali, assicurandosi che il rientro sia ottimale per gli impegni cruciali del Diavolo.