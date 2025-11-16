News
Nazionali Milan, in campo con il Belgio sia De Winter che Saelemaekers! Ecco com’è andata
Nazionali Milan, in campo con il Belgio sia De Winter che Saelemaekers! Ecco com'è andata.
I Diavoli Rossi del Belgio, guidati in panchina dal tecnico francese Rudi Garcia (ex Roma e Napoli), hanno sprecato una preziosa occasione per staccare immediatamente il pass per i prossimi Mondiali USA 2026. Nella sfida giocata ieri pomeriggio in Kazakistan, la Nazionale belga non è riuscita ad andare oltre un deludente 1-1, un risultato che rimanda ogni verdetto all’ultima giornata del girone di qualificazione.
La partita è iniziata subito in salita per i belgi, che si sono ritrovati in svantaggio già al nono minuto per mano dei padroni di casa. Nonostante un evidente predominio territoriale e un organico superiore, i Diavoli Rossi hanno faticato enormemente a trovare il varco giusto nella solida difesa kazaka. Il pareggio è arrivato solo al minuto 77, troppo tardi per ribaltare completamente l’inerzia del match.
Il Belgio non sfonda: De Winter e Saelemaekers in campo
Per quanto riguarda il Milan in campo entrambi i due giocatori. Il difensore Koni De Winter (il giovane e promettente difensore centrale, spesso associato a dinamiche di mercato del passato o futuro) ha disputato l’intera durata del match, offrendo solidità in difesa. L’esterno Alexis Saelemaekers (il talentuoso ala belga, ex conoscenza del calcio italiano), invece, è subentrato a Trossard al 71° minuto, nel tentativo di dare maggiore brio e imprevedibilità alla manovra offensiva, soprattutto dopo che il Belgio si è trovato in superiorità numerica negli ultimi minuti. Nonostante l’uomo in più, il Belgio non è riuscito a scardinare il muro e si è dovuto accontentare del pareggio.
La qualificazione per il Mondiale in Nord America è comunque vicinissima. Al Belgio basterà evitare la sconfittacontro il Liechtenstein nell’ultima e decisiva giornata del girone. Intanto, a Milanello, il DS Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri continuano a monitorare da vicino i loro giocatori chiave impegnati con le Nazionali, assicurandosi che il rientro sia ottimale per gli impegni cruciali del Diavolo.