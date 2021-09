Nazionali Milan, Ballo-Tourè titolare con il Senegal contro il Congo

Nazionali Milan: Fodè Ballo-Tourè partirà dal primo minuti nel match tra il suo Senegal contro il Congo alle 18:00

Continuano gli impegni per i giocatori del Milan in questa pausa nazionali. Tra gli altri anche Fodè Ballo-Tourè, che alle 18:00 scenderà in campo con il suo Senegal contro il Congo in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il terzino rossonero parte dal 1′ minuto.