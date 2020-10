Nazionai, oggi in campo i tre milanisti Tonali, Leao e Dalot

Nazionali, questa sera saranno due i giocatori del Milan impegnati con le rispettive rappresentative: Rafael Leao e Diogo Dalot

Questa sera a Gibilterra saranno due i nazionali impegnati per la sfida tra padroni di casa Under 21 e i pari età del Portogallo a partire dalle ore 19: Rafael Leao e Diogo Dalot.

Alle 17, sempre in un match valevole i prossimi campionati europei di categoria, anche Sandro Tonali sarà in campo come “fuori quota” nella nazionale italiana Under 20 che affronterà la Repubblica d’Irlanda.