Natale a tinte rossonere, gli auguri arrivano anche dal Milan: alla grande famiglia milanista – VIDEO

Natale speciale, gli auguri arrivano anche dal Milan, il video è stato pubblicato sui canali social dei rossoneri

Nel giorno di Natale gli auguri speciali arrivano anche dal Milan, la squadra del cuore augura buone vacanza a tutti i tifosi rossoneri, alla grande famiglia milanista sparsa in città, nella regione, in Italia e nel Mondo.

Sugli account social del club è stato pubblicato un video di auguri nel quale sono presenti calciatori della prima squadra maschile, femminile e della Primavera. Tra gli altri si vedono anche Rafael Leao e Luka Modric.

To the entire Rossonero family, Happy Holidays! 🎄🎅 pic.twitter.com/JQ1TKhWi0w — AC Milan (@acmilan) December 25, 2025

“To the entire Rossonero family, Happy Holidays!”, questa la frase che accompagna gli auguri del Milan!