 Leao, il rendimento stagionale non mente: tutti i numeri
Leao, il rendimento stagionale non mente: tutti i numeri del portoghese

3 ore ago

Leao, il portoghese si sta confermando come uno dei leader tecnici del Milan di Massimiliano Allegri: i numeri di Rafa

Il rendimento di Rafael Leão in questa prima parte di Serie A 2025-2026 conferma la sua centralità nel progetto tattico di Massimiliano Allegri. Nonostante qualche critica sulla continuità, i dati evidenziano un impatto devastante negli ultimi trenta metri.

Leao, il tabellino Stagionale

In 10 presenze, il numero 10 ha collezionato 720 minuti (media di 72′ a partita), mettendo a referto 5 gol e 1 assist. Dal punto di vista disciplinare, la sua condotta è quasi impeccabile con una sola ammonizione e nessuna espulsione.

Analisi della performance

Le statistiche avanzate mostrano un giocatore più cinico rispetto al passato:

  • Efficacia al tiro: Con 21 tiri in porta su 31 totali, vanta una precisione del 52%.
  • Presenza fisica: Impressiona il dato sulla corsa, con 73 km totali (7,3 km di media), segno di un impegno costante anche in fase di ripartenza.
  • Costruzione: Mantiene una precisione nei passaggi del 78%, fondamentale per legare il gioco con il nuovo “Panzer” Füllkrug.
