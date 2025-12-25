Leao, il rendimento stagionale non mente: tutti i numeri del portoghese

Leao, il portoghese si sta confermando come uno dei leader tecnici del Milan di Massimiliano Allegri: i numeri di Rafa

Il rendimento di Rafael Leão in questa prima parte di Serie A 2025-2026 conferma la sua centralità nel progetto tattico di Massimiliano Allegri. Nonostante qualche critica sulla continuità, i dati evidenziano un impatto devastante negli ultimi trenta metri.

Leao, il tabellino Stagionale

In 10 presenze, il numero 10 ha collezionato 720 minuti (media di 72′ a partita), mettendo a referto 5 gol e 1 assist. Dal punto di vista disciplinare, la sua condotta è quasi impeccabile con una sola ammonizione e nessuna espulsione.

Analisi della performance

Le statistiche avanzate mostrano un giocatore più cinico rispetto al passato: