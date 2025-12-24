 Leao, senti Rabiot: «In campo già c’è qualcosa di diverso»
Connect with us

HANNO DETTO

Leao, parola di Rabiot: «A livello dell’atteggiamento in campo già c’è qualcosa di diverso»

Published

1 ora ago

on

By

Leao

Leao è già cambiato nel suo atteggiamento, parola di Adrien Rabiot. Le parole del francese sul suo compagno di squadra

Rafael Leao è già cambiato nel suo atteggiamento in campo, questo è il pensiero di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan intervistato da Sky Sport.

Le parole del francese sono un segnale di speranza anche per i tifosi del Milan che hanno spesso criticato l’atteggiamento in campo dell’attaccante portoghese.

LE PAROLE«È forte, l’ha dimostrato. Ma da quello che ho visto quando sono arrivato adesso, è già cambiato. A livello dell’atteggiamento in campo già c’è qualcosa di diverso. Poi dipende da lui, a livello proprio mentale, capire dove vuole arrivare».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.