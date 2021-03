Napoli, troppo anche per lui: prima o poi sarebbe arrivata la gara no e purtroppo arriva in uno scontro diretto molto importante

Napoli, troppo anche per lui: prima o poi sarebbe arrivata la gara no e purtroppo arriva in uno scontro diretto molto importante. Gazzetta dello sport di questa mattina incoraggia Kessie con un voto appena sotto la sufficienza ma nel giudizio se ne comprende ampiamente il motivo.

VOTO 5,5- “Era in un momento eccellente- si legge- ma stavolta sente forse la stanchezza di Manchester. Errori non da lui, e anche sul gol esce male lasciando il Milan in inferiorità. Viene cambiato. (Meité 6, meno errori in mezzo)”.