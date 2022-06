Napoli, multato Politano: il Milan monitora la situazione

Matteo Politano multato dal Napoli dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni. Il Milan continua a seguire da vicino la situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, Matteo Politano è stato multato dal Napoli dopo le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, in quanto non autorizzato a rilasciare interviste.

Un nuovo passo verso la rottura tra le due parti, con l’esterno ormai intenzionato a cambiare squadra. Diversi sondaggi per lui sia in Italia che all’estero: il Milan resta in corsa.