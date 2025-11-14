Napoli Milan, Conte già in difficoltà per la Supercoppa: assenze pesanti! La situazione

Napoli Milan di Supercoppa Italiana è in programma fra circa un mese, ma in casa azzurra arrivano brutte notizie

Una brutta notizia scuote l’ambiente partenopeo e, in particolare, i piani tattici del tecnico Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e dell’Inter noto per la sua maniacale attenzione alla preparazione atletica. Nella giornata di ieri, il Napoli ha comunicato l’entità dell’infortunio occorso a André-Frank Zambo Anguissa, il potente e dinamico centrocampista camerunense, pilastro della mediana azzurra.

Gli esami strumentali hanno confermato una diagnosi pesante: una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo tipo di infortunio, come spesso accade per le problematiche muscolari di elevata entità, prevede uno stop prolungato e costringerà il calciatore a rimanere ai box per almeno due mesi.

Supercoppa Italiana: Emergenza in Mediana per Conte

L’assenza di Anguissa rappresenta un duro colpo per i Campioni d’Italia, specialmente in vista degli impegni di fine anno e inizio 2026. Il centrocampista salterà inequivocabilmente la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Diavolo, in programma il 18 dicembre. Quella sfida, che vedrà il Napoli contrapposto al Milan di Massimiliano Allegri, perde così uno dei suoi protagonisti più attesi.

L’emergenza a centrocampo per Conte è aggravata dalla contemporanea assenza di un altro elemento chiave: Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga arrivato a Napoli in estate, è anch’egli fermo per un infortunio muscolare di entità simile (lesione di alto grado). La sua indisponibilità per la Supercoppa è confermata e priva l’attacco azzurro della sua principale fonte di creatività.

La Speranza Lukaku e il Mercato

L’unica nota positiva per la formazione campana, sempre secondo le indiscrezioni, potrebbe riguardare Romelu Lukaku. L’attaccante belga, centravanti di peso e punto di riferimento offensivo per Conte, sta lavorando per recuperare da un problema fisico e, sebbene il suo impiego sia ancora in dubbio, potrebbe riuscire a rientrare in tempo per la delicatissima sfida contro i rossoneri.

L’assenza prolungata di Anguissa, unita allo stop di De Bruyne, costringerà ora la dirigenza azzurra a riflettere seriamente sulle strategie per il mercato di riparazione. L’area tecnica dovrà valutare se intervenire con urgenza per fornire ad Antonio Conte rinforzi adeguati a coprire un vuoto in mediana divenuto improvvisamente critico.