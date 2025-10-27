Supercoppa Italiana 2025: ufficializzato il regolamento, stop ai supplementari e nuove norme su squalifiche

Supercoppa Italiana 2025: è stato ufficializzato il regolamento sulla competizione che andrà in scena a dicembre

La Lega Calcio Serie A, riunita in consiglio venerdì in via Rosellini, ha formalizzato il regolamento, inclusa la casistica delle squalifiche, per l’edizione 2025 della Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana 2025: aspetti tecnici e formato di gara

Per quanto riguarda la tecnologia, la competizione vedrà l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Saranno inoltre implementati il segnale Vardict sui maxischermi e il Public Announcement dopo i Var Checks e le Var Review.

Una novità riguarda il formato: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincitrice dell’incontro sarà decretata direttamente dai tiri di rigore, eliminando i tempi supplementari.

Il nuovo regolamento squalifiche (Serie A – Supercoppa)

Il documento della Lega esplicita dettagliatamente come si intersecano espulsioni, squalifiche e diffide tra il Campionato di Serie A e la Supercoppa:

Situazione Pre-Supercoppa Sanzione Supercoppa Sconto Squalifica (Quando) Squalifica in Campionato (non scontata) Sconto non previsto in Supercoppa Scontata nella prima gara di Campionato successiva alla Supercoppa Calciatore/Tecnico Diffidato Ammonizione in Semifinale Squalifica scontata nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa Calciatore/Tecnico Diffidato Ammonizione in Finale Squalifica scontata nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa Calciatore/Tecnico Diffidato Ammonizione in Semifinale e Finale Squalifica scontata nella gara di Campionato successiva. Il monte ammonizioni ripartirà con entrambe le sanzioni registrate (es. 6ª, 11ª sanzione…) Calciatore/Tecnico Espulso Espulsione in Semifinale Squalifica scontata nella Finale e l’eventuale residuo nella successiva/e gara/e di Campionato Calciatore/Tecnico Espulso Espulsione in Finale Squalifica scontata nella gara/e di Campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa

In sintesi, la regola generale stabilisce che le squalifiche inflitte in Campionato non dovranno essere scontate in Supercoppa, ma solo nella gara di campionato successiva. Parallelamente, le ammonizioni comminate in Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Il Milan sarà diretto protagonista insieme a Bologna, Inter e Napoli.