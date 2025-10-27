Connect with us

Supercoppa Italiana 2025: ufficializzato il regolamento, stop ai supplementari e nuove norme su squalifiche

Infortunio Pulisic, mediazione in corso tra il Milan e gli USA: Furlani ha un obiettivo preciso

Fonseca da record con il Lione! I numeri dell'allenatore ex Milan sono stellari

Atalanta Milan, ballottaggio aperto per una maglia da titolare tra Gimenez e Nkunku: cosa filtra

Pulisic Milan, il club rossonero ha un piano ben preciso per farlo tornare al meglio: USA avvisati e... Ultimissime

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Supercoppa italiana

Supercoppa Italiana 2025: è stato ufficializzato il regolamento sulla competizione che andrà in scena a dicembre

La Lega Calcio Serie A, riunita in consiglio venerdì in via Rosellini, ha formalizzato il regolamento, inclusa la casistica delle squalifiche, per l’edizione 2025 della Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana 2025: aspetti tecnici e formato di gara

Per quanto riguarda la tecnologia, la competizione vedrà l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Saranno inoltre implementati il segnale Vardict sui maxischermi e il Public Announcement dopo i Var Checks e le Var Review.

Una novità riguarda il formato: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincitrice dell’incontro sarà decretata direttamente dai tiri di rigore, eliminando i tempi supplementari.

Il nuovo regolamento squalifiche (Serie A – Supercoppa)

Il documento della Lega esplicita dettagliatamente come si intersecano espulsioni, squalifiche e diffide tra il Campionato di Serie A e la Supercoppa:

Situazione Pre-SupercoppaSanzione SupercoppaSconto Squalifica (Quando)
Squalifica in Campionato (non scontata)Sconto non previsto in SupercoppaScontata nella prima gara di Campionato successiva alla Supercoppa
Calciatore/Tecnico DiffidatoAmmonizione in SemifinaleSqualifica scontata nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa
Calciatore/Tecnico DiffidatoAmmonizione in FinaleSqualifica scontata nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa
Calciatore/Tecnico DiffidatoAmmonizione in Semifinale e FinaleSqualifica scontata nella gara di Campionato successiva. Il monte ammonizioni ripartirà con entrambe le sanzioni registrate (es. 6ª, 11ª sanzione…)
Calciatore/Tecnico EspulsoEspulsione in SemifinaleSqualifica scontata nella Finale e l’eventuale residuo nella successiva/e gara/e di Campionato
Calciatore/Tecnico EspulsoEspulsione in FinaleSqualifica scontata nella gara/e di Campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa

In sintesi, la regola generale stabilisce che le squalifiche inflitte in Campionato non dovranno essere scontate in Supercoppa, ma solo nella gara di campionato successiva. Parallelamente, le ammonizioni comminate in Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Il Milan sarà diretto protagonista insieme a Bologna, Inter e Napoli.

