Napoli Milan, Ravezzani dopo la sconfitta annuncia l’obiettivo di mercato rossonero

Il post-partita di Napoli-Milan ha lasciato in dote ai rossoneri non solo l’amarezza per il risultato, ma anche una certezza preoccupante: la crisi profonda di Christopher Nkunku. Il talentuoso attaccante francese, arrivato con grandi aspettative per la sua duttilità e tecnica sopraffina, è stato l’ombra di sé stesso sul prato del Maradona. Con una sola rete all’attivo, segnata in Coppa Italia contro il Lecce, il suo rendimento è attualmente considerato insufficiente rispetto all’investimento estivo di 37 milioni di euro più bonus.

Il caso Nkunku e l’analisi di Fabio Ravezzani

Secondo quanto riportato dalle analisi di settore (Fonte: TeleLombardia), il contributo dell’ex Lipsia è stato finora quasi nullo, mettendo in seria difficoltà i piani tattici di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo noto per la sua capacità di trarre il massimo dagli attaccanti esperti. La gestione del reparto avanzato è finita nel mirino della critica, in particolare di Fabio Ravezzani, il direttore di TeleLombardia stimato per le sue opinioni pungenti e dirette, che ha stilato un elenco impietoso delle ultime mosse di mercato per la numerazione numero 9.

Ravezzani ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi sia passato da colpi low cost o gratuiti (come Ibrahimovic, Giroud, Origi, Jovic e Abraham) a investimenti più corposi come Morata e Gimenez, il centravanti messicano che garantisce fisicità e senso del gol. Ora, con il fallimento momentaneo di Nkunku, i rossoneri starebbero guardando a Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco specialista nel gioco aereo, ipotizzando un arrivo a parametro zero.

La sfida di Igli Tare e il pragmatismo di Allegri

In questo scenario di incertezza, gli occhi sono puntati su Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua abilità nel pescare talenti in mercati complicati e per la gestione ferrea del budget. Spetterà a lui correggere il tiro a gennaio o nella prossima sessione estiva, cercando di regalare a Massimiliano Allegri un terminale offensivo che si sposi con il suo credo calcistico basato sulla solidità e il cinismo.

Il Diavolo non può più permettersi errori: l’apporto modesto dei nuovi acquisti sta pesando sulla classifica e l’idea di puntare su un usato sicuro come Fullkrug divide la tifoseria. Allegri, dal canto suo, deve rigenerare Nkunku o trovare soluzioni alternative per non rendere la stagione un calvario offensivo. La domanda sorge spontanea: la politica dei parametri zero e delle scommesse porterà finalmente i frutti sperati o alimenterà i dubbi sulla programmazione della compagine meneghina?