Napoli Milan, la Supercoppa si avvicina: problemi per Conte. Un altro calciatore in dubbio

Napoli Milan, la Supercoppa Italiana si avvicina a grandi passi e per Conte arriva un’altra brutta notizia!

Napoli Milan di Supercoppa Italiana, il programma il 18 dicembre, si avvicina sempre di più. Per la semifinale delle final four gli azzurri sono già alle prese con diverse assenze pesanti: Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku (che potrebbe strappare una convocazione).

Notizia dell’ultima ora si è fermato un altro calciatore, si tratta di Stanislav Lobotka. Da monitorare le condizioni dello slovacco, che è in dubbio per la sfida con la squadra di Massimiliano Allegri.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

