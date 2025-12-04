Connect with us

News

Napoli Milan, la Supercoppa si avvicina: problemi per Conte. Un altro calciatore in dubbio

News

Allegri, il Milan vola lontano da San Siro: i risultati in trasferta danno fiducia ai rossoneri

News

Sarri si affida al fattore casa, il Milan per sbancare l'Olimpico: lo score biancoceleste

News

Lazio Milan, tifosi biancocelesti agguerriti: passaparola via social. Il messaggio è chiaro

News

Lazio Milan, c'è il rischio rigori: vi ricordate il precedente? Sempre in Coppa Italia con Gattuso in panchina

News

Napoli Milan, la Supercoppa si avvicina: problemi per Conte. Un altro calciatore in dubbio

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Conte

Napoli Milan, la Supercoppa Italiana si avvicina a grandi passi e per Conte arriva un’altra brutta notizia!

Napoli Milan di Supercoppa Italiana, il programma il 18 dicembre, si avvicina sempre di più. Per la semifinale delle final four gli azzurri sono già alle prese con diverse assenze pesanti: Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku (che potrebbe strappare una convocazione).

Notizia dell’ultima ora si è fermato un altro calciatore, si tratta di Stanislav Lobotka. Da monitorare le condizioni dello slovacco, che è in dubbio per la sfida con la squadra di Massimiliano Allegri.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Quote Lazio Milan

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.