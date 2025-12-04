Allegri ha deciso, 10 posti su 11 già assicurati: un solo ballottaggio verso Lazio Milan

Allegri a poche ore da Lazio Milan ha solamente un ballottaggio aperto, gli altri posti sembrerebbero essere sicuri al 100%

Cresce l’attesa per l’ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà il Milan affrontare in gara secca la Lazio all’Olimpico. Per l’importante appuntamento, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, l’allenatore più vincente nella storia della competizione, sembra avere le idee molto chiare sulla formazione da schierare, optando per un modulo solido e compatto: il 3-5-2.

Secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il mister del Diavolo ha già definito gran parte dell’undici titolare, privilegiando uomini di fiducia e pedine capaci di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco.

La Certezza del Centrocampo e della Difesa

Tra i pali, la presenza di Mike Maignan, il portiere francese e pilastro della squadra, è naturalmente confermata. Davanti a lui, la difesa a tre vedrà l’utilizzo di Fikayo Tomori, il centrale inglese noto per la sua velocità e aggressività, affiancato da Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Una linea difensiva che unisce esperienza e potenziale fisico per contenere l’attacco laziale.

Il cuore pulsante del gioco sarà il centrocampo a cinque, dove la fisicità e la qualità si mescoleranno. Sulle fasce, pronti a garantire la necessaria spinta e copertura, ci saranno Alexis Saelemaekers a destra, l’esterno belga dotato di grande corsa, e Pervis Estupiñán sulla corsia opposta. In cabina di regia, Allegri si affiderà alla solidità di Samuele Ricci e al dinamismo di Ardon Jashari, con l’apporto fondamentale di Adrien Rabiot, il centrocampista francese la cui potenza e visione di gioco sono cruciali per i rossoneri.

Il Ballottaggio in Attacco: Chi Accanto a Leão?

L’unico vero nodo da sciogliere per il tecnico toscano riguarda il reparto avanzato. L’attacco del Milan sarà guidato dal talento cristallino di Rafael Leão, il funambolico attaccante portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni. Al suo fianco, Allegri deve scegliere il partner ideale.

Il ballottaggio è tra due giocatori di spicco: Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. L’inglese, centrocampista offensivo dotato di grande forza fisica e inserimento, sembra essere in netto vantaggio per affiancare Leão. La sua capacità di agire da “falso nove” o da seconda punta mobile potrebbe essere preferita alla rapidità e al senso del gol del fantasista francese Nkunku. La decisione finale, cruciale per l’esito della gara, arriverà solo a poche ore dal fischio d’inizio, ma l’ossatura del Diavolo che andrà a caccia della qualificazione ai quarti di Coppa Italia è ormai delineata.

