Probabili formazioni Lazio Milan: Allegri ha sciolto le riserve. Jashari titolare, in attacco giocano loro due

Probabili formazioni Lazio Milan: Allegri lancia Jashari in regia al posto di Modric, coppia d’attacco formata da Loftus-Cheek e Leao

È tempo di rematch immediato, ma questa volta a campi invertiti. La Lazio si prepara a ospitare nuovamente il Milan stasera all’Olimpico, pochi giorni dopo la sconfitta in campionato di sabato scorso che ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente biancoceleste. Un ko difficile da digerire per la squadra di casa, sia per non aver saputo capitalizzare un ottimo primo tempo, sia per gli strascichi velenosi legati all’episodio arbitrale che ha visto protagonisti Romagnoli, Pavlovic e Marusic, le cui polemiche si sono trascinate fino alla vigilia di questo scontro da dentro o fuori.

La contesa si sposta ora nel contesto della Coppa Italia, un palcoscenico dove i capitolini vantano una tradizione recente invidiabile: la Lazio va infatti a caccia di un pass per le migliori otto della competizione per il quindicesimo anno consecutivo. L’ultima volta che il club non è riuscito ad accedere ai quarti di finale risale addirittura alla stagione 2010/2011. Sull’importanza della gara e sul clima che attende i rossoneri è intervenuto anche Massimiliano Allegri, che non sottovaluta l’impegno: «Troveremo come sempre un bell’ambiente a Roma, giocare con la Lazio un ottavo di Coppa di Italia per tutte e due le squadre è un obiettivo importante e quindi sarà una bella partita contro una squadra complicata contro cui giocarci contro, lo abbiamo visto sabato. La Coppa Italia non interessa a nessuno finché ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la Coppa Italia giustamente interessa a tutti».

Dal punto di vista tattico, la sfida vedrà opposti due moduli distinti. Sarri sembra intenzionato a confermare il suo credo con un 4-3-3 che vedrà Mandas tra i pali e un tridente offensivo composto da Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Sull’altro fronte, Allegri disegnerà il Milan con un 3-5-1-1: davanti a Maignan, la novità più attesa è a centrocampo, dove Ardon Jashari prenderà le chiavi della regia affiancato da Ricci e Rabiot, con Loftus-Cheek libero di agire sulla trequarti a supporto dell’unica punta Rafael Leao, chiamato a trascinare i suoi verso i quarti.

Probabili formazioni Lazio Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.