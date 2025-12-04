Allegri, scatta il «piano Max» per la Coppa Italia: turnover massiccio, ma la Lazio cerca vendetta

Allegri, sfida ad alta tensione dopo le polemiche di campionato con la Lazio: il tecnico cambia volto alla squadra

L’edizione odierna del Corriere della Sera inquadra perfettamente l’atmosfera che si respirerà stasera all’Olimpico con un titolo eloquente: «Milan, il piano Max per la Coppa. Ma la Lazio prepara la vendetta». In occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha deciso di attuare una rotazione profonda della rosa, preservando alcuni dei titolarissimi che hanno tirato la carretta fino ad ora.

Allegri vara il turnover con la Lazio

Resteranno infatti a riposo profili chiave come Gabbia, Modric e Bartesaghi, lasciando spazio dal primo minuto a chi ha accumulato meno minutaggio nell’ultimo periodo: occasione d’oro per De Winter, Ricci, Estupinan e Loftus-Cheek. Tuttavia, i riflettori saranno puntati soprattutto su Ardon Jashari, la cui presenza in campo rappresenta la curiosità più grande della serata, tornando a disputare una gara ufficiale dopo oltre tre mesi di stop.

Il contesto ambientale non sarà dei più semplici per i rossoneri. Ad attenderli ci sarà un clima che si preannuncia molto caldo, strascico inevitabile delle tensioni esplose pochi giorni fa durante il match di campionato, terminato tra le polemiche per un rigore non concesso nel recupero che ha fatto infuriare l’ambiente biancoceleste. Nonostante la “vendetta” sportiva nell’aria, Allegri ha mantenuto toni pacati nelle dichiarazioni della vigilia a SportMediaset: «Troveremo un bell’ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato». Sarà dunque una notte di esami: per le seconde linee del Milan e per la tenuta nervosa del match.

