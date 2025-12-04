Lazio Milan, scocca l’ora di Jashari: titolare in regia, Allegri lancia il colpo da 37 milioni. Grande attesa per lo svizzero

Lazio Milan, Jashari torna dal primo minuto dopo il lungo infortunio: farà rifiatare Modric, la curiosità del tecnico sulla tenuta atletica

La parola che risuona con più insistenza tra i sostenitori del Diavolo nelle ultime ore è «finalmente». Stasera, nella delicata sfida dell’Olimpico valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, si concretizzerà il ritorno in campo di Ardon Jashari in una gara ufficiale dopo oltre tre mesi di assenza forzata. La notizia principale riguarda la sua gestione tattica: lo svizzero scenderà in campo dal primo minuto, prendendo le redini del gioco e sostituendo Luka Modric, che partirà inizialmente dalla panchina. Jashari occuperà la cruciale posizione di regista davanti alla difesa, un ruolo chiave per gli equilibri della squadra.

Lazio Milan, Jashari titolare all’Olimpico

Come sottolineato dall’edizione odierna di Tuttosport, le chiavi del centrocampo passeranno quindi nelle mani del secondo colpo più costoso del mercato estivo rossonero, un investimento importante da ben 37 milioni di euro (bonus inclusi) che la società ha versato per strapparlo al Club Brugge al termine di una trattativa definita infinita. Purtroppo, l’impatto con il mondo Milan è stato frenato dalla sfortuna: a fine agosto, un contrasto di gioco in allenamento con Santiago Gimenez a Milanello aveva causato la frattura del perone, costringendolo ai box proprio all’inizio della sua avventura italiana.

Dopo aver testato la gamba giocando 90 minuti durante la sosta nazionali di novembre nell’amichevole contro la Virtus Entella, il peggio è definitivamente alle spalle. La curiosità di vederlo all’opera è palpabile tra i tifosi, un sentimento condiviso pienamente anche da Massimiliano Allegri, che ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Sportmediaset: «Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica». Tutte le risposte arriveranno stasera alle 21, quando il centrocampista potrà finalmente dimostrare il suo valore.

