Jashari, Allegri pronto a concedergli finalmente una grande occasione contro la Lazio: il tecnico apprezza queste qualità dello svizzero

Jashari, l’analisi di Marco Pasotto: piedi educati e cattiveria agonistica. La concorrenza di Modric e Rabiot non spaventa

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo giudizio sul rientrante Ardon Jashari, sottolineando il valore aggiunto che lo svizzero può portare al centrocampo del Milan. Il suo punto di forza risiede nella capacità di essere efficace in doppia fase, un tratto cruciale per gli schemi di Allegri.

Pasotto descrive le qualità del giovane centrocampista con queste parole: «Il suo punto di forza più significativo è la doppia fase. Jashari ha piedi abbastanza educati da essere prezioso nello sviluppo dell’azione (oltre ad avere il gusto dell’inserimento) e un’adeguata cattiveria agonistica per proteggere la difesa. Se occorre andare a sradicare palloni, non si fa pregare».

Un altro pregio fondamentale è la sua duttilità, che lo rende una risorsa tattica preziosa per il tecnico: «E poi ha anche un altro pregio utile alla sua causa: per caratteristiche, può giocare da interno o mezzala ma anche davanti alla difesa, come ha sottolineato nei giorni scorsi Allegri. Tradotto: il tecnico rossonero recupera un’arma in più in una mediana comunque già molto forte e completa».

Jashari, trio con Rabiot e Modric?

Naturalmente, per Jashari la concorrenza è notevole, specialmente dopo aver perso posizioni a causa del lungo infortunio. Ci sono gli intoccabili come Modric e Rabiot, un tuttofare prezioso come Fofana e alternative di livello come Ricci e Loftus. È in questo contesto che lo svizzero dovrà sgomitare per ritagliarsi uno spazio stabile, a partire dall’impegno di Coppa Italia a Roma. Pasotto conclude con una suggestiva ipotesi tattica: «Un’ipotesi di lavoro suggestiva – non sempre, è chiaro – potrebbe essere quella di una mediana con lui Modric e Rabiot: fantasia, piedi buoni, inserimenti e adeguata copertura. Suona bene».

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.